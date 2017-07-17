НАСА показало видео поверхности Плутона и его спутника Харона

Запись является реалистичной компьютерной моделью, показывающей события двухгодовой давности.

В честь годовщины встречи зонда New Horizons с Плутоном и его спутником Хароном учёные из НАСА опубликовали видео с реконструкцией этого события. Реалистичная компьютерная модель появилась на официальном сайте космического агентства.

Такое видео удалось создать благодаря снимкам с New Horizons, сделанным два года назад. В июле 2015-го зонд пролетел всего в 13 тысячах километров от карликовой планеты.

С помощью трёхкратного увеличения топографического рельефа теперь можно рассмотреть детали: кратеры, ущелья и горные вершины Плутона и его спутника Харона. Также для акцента на деталях были расширены цвета поверхности данных космических тел.