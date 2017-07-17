В Союзе пчеловодов назвали необоснованным повышение цен на мёд в этом году

По мнению президента союза, ситуацией воспользуются перекупщики, которые и накрутят цены на продукт.

Количество собранного мёда в этом году действительно сократится из-за плохой погоды, но повышение цен при этом необоснованно. Такое мнение выразила президент Союза пчеловодов Ольга Чупахина в беседе с Лайфом.

— Сбор мёда, я думаю, сократится на одну треть, — рассказала Чупахина. — Что касается цены на мёд, по моему мнению, она поднимется необоснованно высоко. Мы так уж привыкли, что если неурожай, то надо повышать. Но у людей ещё остался резерв мёда — годичной, двухгодичной давности.

По словам Чупахиной, причина подорожания мёда — в перекупщиках, которым пчеловоды продают свой мёд для реализации. Именно они накручивают цену на продукт.

— Если б люди продавали мёд напрямую — на рынке, например — то ни на копейку не повысилась бы цена, а поскольку они сдают перекупщикам, то цена повысится, — пояснила Чупахина.

Она сообщила также о возможности создания специальной ярмарки для пчеловодов в московском "Манеже", инициатива уже обсуждалась с департаментом продовольствия.

Ранее сообщалось, что из-за холодного лета и дождливой погоды в России производство мёда упало более чем на 50%.