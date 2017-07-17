Японские истребители F-2 оснастят новыми сверхзвуковыми ракетами

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Японские истребители F-2 оснастят новыми сверхзвуковыми ракетами

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Фото: U.S. Air Force

Местные СМИ предполагают, что это связано с ростом военной активности Китая в Восточно-Китайском море.

В 2018 году Япония собирается оснастить истребители F-2 военно-воздушных сил самообороны страны сверхзвуковыми ракетами "воздух — корабль". Как пишет издание Yomiuri, перехват этих ракет будет осложнён стремительностью полёта и низкой траекторией.

Уточнятся, что эти ракеты способны развивать скорость в три раза быстрее скорости звука.

По версии газеты, разработка сверхзвуковых ракет связана с ростом военной активности Китая в Восточно-Китайском море.

Ранее Лайф писал, что Япония выразила протест Китаю из-за кораблей у спорных островов, которые Токио называет Сенкаку, а Пекин — Дяоюйдао.

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