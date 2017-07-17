В Алма-Ате прощаются с актёром Владимиром Толоконниковым

Ранее сообщалось, что известный актёр умер во сне от остановки сердца. Ему было 74 года.

В эти минуты в Государственном академическом театре имени Лермонтова в Алма-Ате проходит церемония прощания с актёром Владимиром Толоконниковым. Об этом пишут местные СМИ.

Проситься с артистом пришли сотни человек — его коллеги, представители Министерства культуры и спорта, общественность. Люди возлагают цветы к фотографии актёра, которую установили в холле театра. Также желающие могут оставить свои воспоминания о Толоконникове в книге памяти.

Отметим, что актёр был заслуженным артистом Казахской ССР. Долгое время он играл в Академическом русском театре драмы им. Лермонтова в Алма-Ате. Однако широкую известность он получил после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по одноимённой повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Шарикова.

Напомним, Владимир Толоконников умер во сне от остановки сердца в Подмосковье. Ему было 74 года. Похоронят Владимира Толоконникова на Троекуровском кладбище в Москве.