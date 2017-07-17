Самолёты НАТО сопроводили российские Ту-134 и Су-27 над Балтикой

Лайнер и истребитель летели из Калининградской области в континентальную часть России.

Истребители НАТО, несущие дежурство над Балтикой, на прошлой неделе были подняты в небо для сопровождения российских военных самолётов. Об этом сообщили в Минобороны Литвы.

Как отмечается, инцидент имел место 11 июля в международном пространстве. Ту-134 и Су-27 летели из Калининградской области в континентальную часть России.

Самолёты НАТО были подняты с баз ВВС в Литве и Эстонии. В литовском военном ведомстве сообщили, что российские самолёты летели с выключенными транспондерами. Однако Ту-134 следовал лётному плану и поддерживал связь с региональными диспетчерами.