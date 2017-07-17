Президентом Индии может стать выходец из касты неприкасаемых

Правящая в Индии "Бхаратия джаната парти" выдвинула на пост президента страны выходца из низшей по иерархии касты далитов (неприкасаемых) Рама Натха Ковинда. Об этом сообщают местные СМИ.
Главный конкурент Ковинда — кандидат от оппозиции Мейра Кумар — также представитель данной касты.
Результаты выборов будут известны только в четверг, однако, по данным местных изданий, победа Ковинда почти гарантирована.
Срок полномочий действующего президента Пранаба Мукерджи истекает 24 июля, новый президент вступит в должность на следующий день.
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