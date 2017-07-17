Президентом Индии может стать выходец из касты неприкасаемых

Результаты голосования станут известны через несколько дней, однако, по данным местных изданий, его победа почти гарантирована.

Правящая в Индии "Бхаратия джаната парти" выдвинула на пост президента страны выходца из низшей по иерархии касты далитов (неприкасаемых) Рама Натха Ковинда. Об этом сообщают местные СМИ.

Главный конкурент Ковинда — кандидат от оппозиции Мейра Кумар — также представитель данной касты.

Результаты выборов будут известны только в четверг, однако, по данным местных изданий, победа Ковинда почти гарантирована.

Срок полномочий действующего президента Пранаба Мукерджи истекает 24 июля, новый президент вступит в должность на следующий день.