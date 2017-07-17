Евродепутат просит Могерини разобраться, почему крымчанам не выдают шенген

Можно не признавать Крым частью России, но наказывать обычных людей недопустимо, считает Яна Тоом.

Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом попросила главу европейской дипломатии Федерику Могерини разобраться в случаях отказа выдачи шенгенских виз жителям Крыма. Об этом сообщает издание Delfi.

По данным евродепутата, после присоединения полуострова к России гражданство нашей страны получили более 90% крымчан. Все эти люди, разумеется, не могут оформлять шенгенские визы в посольствах, работающих в Киеве, в связи с отсутствием украинского паспорта. А крымчанам с российскими паспортами всё чаще отказывают в визах в связи с тем, что Европа не признаёт Крым частью России.

Эта ситуация, по мнению Яны Тоом, является недопустимой. По словам парламентария, обычные люди не должны страдать из-за территориальных и политических споров между государствами.

— Вы можете признавать Крым или не признавать, но нельзя наказывать обычных людей, о которых даже не известно, как они голосовали на референдуме, — утверждает евродепутат. — Это как раз тот случай, когда санкции бьют по людям, а не по строю.

Тоом напомнила, что в советское время жители стран Балтии, чьё вхождение в состав СССР не признавали в ряде западных стран, всё же получали зарубежные визы.

По предварительным данным, свою позицию в ответ на запрос депутата Евросоюз должен сформулировать к октябрю.

Ранее ЕС отменил визы для украинских туристов, приезжающих в зону Шенгена на короткий срок без цели трудоустройства. При этом, по данным соцопроса, 71% граждан страны не располагают достаточными средствами для таких поездок.