Звание Героя России присвоено лётчику Рыбникову, погибшему при крушении МиГ-29

Среди удостоившихся различных наград также космонавты, артисты, работники металлургии и других областей.

Президент РФ Владими Путин посмертно присвоил звание Героя России лётчику Сергею Рыбникову, находившемуся за штурвалом разбившегося МиГ-29 во время испытания самолёта. Авиакатастрофа произошла в 2014 году. Указ появился на сайте правовой информации.

Также ордена "За заслуги перед Отечеством" получили космонавты Юрий Маленченко, Сергей Волков и Михаил Корниенко — за мужество и профессионализм во время полёта на МКС. Таким же орденом была награждена артистка Театра имени Моссовета Валентина Талызина.

Среди удостоившихся госнаград наград также работники металлургии, транспорта и других областей.