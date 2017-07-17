Вологодские бизнесмены попытались вывести из России в Британию 6 млрд

В крупнейшую аферу оказался втянут даже Арбитражный суд. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Вологодские бизнесмены попались на выводе 6 миллиардов из России в Великобританию. Как сообщает паблик Mash, в крупнейшую аферу был втянут даже Арбитражный суд.

Так, ООО "Кристар" заключило фиктивный договор с фирмой "Оригинал сервис". Тогда вологодский "Кристар" по договору якобы продал оборудование на 6 миллиардов. Но, как оказалось, обе фирмы сговорились. В действительности никакие компьютеры и технику не продавали, а договор был заключён лишь для циркуляции денег. В результате обе фирмы устроили искусственный конфликт и обратились в Третейский суд. Там их судьбу решала уже третья компания — вологодская "Веда аудит", которая обратилась в Арбитражный суд с иском о возвращении долга в размере 6 миллиардов.

Суд удовлетворил этот иск и обязал "Оригинал сервис" перечислить "Кристару" деньги. А в это время ООО "Кристар" уже успело перерегистрироваться в Британии. Таким образом абсолютно легально три фирмы начали вывод миллиардов из страны.

Позже выяснилось, что бизнесмены изначально всё продумали. Все их соглашения, договоры и конфликт были постановочными. Конечная их цель — вывод денег из страны. Полиция Москвы смогла выявить схему на первом транше в 45 миллионов. Остальные операции пока заморожены, возбуждено уголовное дело.