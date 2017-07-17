На Москву снова движется похолодание

На этой неделе на столицу пойдут западные воздушные потоки, из-за чего температура опустится на несколько градусов.

Летней жары на этой неделе в Москве не будет — на столицу снова движется небольшое похолодание, сообщил Лайфу заместитель руководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

— Прошедшая неделя получилась наконец-то по-летнему тёплой. Среднесуточная температура была от 0,5 до 3,5 градуса выше нормы, воздух шёл с юга, поэтому было тепло, — рассказал Лайфу Цыганков. — Сейчас у нас идёт перестройка, идёт западный поток. Давление будет немного расти, и вместе с тем некоторое похолодание — будет на 1–1,5 градуса ниже нормы, но погода останется по-летнему тёплой.

По данным Росгидромета, уже сегодня ночью температура опустится до +12...+13, до конца недели ночные температуры будут плавно понижаться

до +11, к пятнице возможно понижение до +9. Дневная температура тоже будет немного ниже, уже сегодня она составит 19–20 градусов. Температурный фон на неделю прогнозируется от 20 до 23 градусов.

— Солнце будет выглядывать, сильных грозовых очагов не будет, шквалов и усиления ветра также не ожидается, — заявил синоптик. — Ветер западный, 3–8 метров в секунду, в порывах — не более 10 метров в секунду.