Доллар опустился ниже 59 рублей впервые с начала июля

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Доллар опустился ниже 59 рублей впервые с начала июля

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Рубль незначительно вырос к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, однако к вечеру разрыв должен стать более значительным.

В понедельник, 17 июля, курс доллара уменьшился на 13 копеек, опустившись ниже 59 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро в ходе торгов увеличился на одну копейку и составил 67,76 рубля.

Отметим, к закрытию торгов эксперты ожидают более существенного изменения котировок. Свою роль должна сыграть дорожающая нефть. За минувшую неделю цена на марку Brent выросла на 4,8%, за пятницу — на 1,2%.

На фоне растущих цен на чёрное золото российская валюта в ближайшие часы должна пойти вверх более ощутимо.

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