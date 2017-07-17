Минздрав РФ прокомментировал инициативу запретить продажу алкоголя в выходные

Ранее сообщалось, что в Стратегию формирования здорового образа жизни населения может быть включён данный пункт.

Минздрав РФ подтвердил, что инициатива запретить продажу алкоголя в выходные обсуждается в рамках Стратегии формирования здорового образа жизни. Однако в пресс-службе ведомства отметили, что никаких решений пока не принималось.

— Напомним, что в настоящее время у регионов уже имеются полномочия по установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, в рамках которых подобные ограничения уже могут быть введены, — говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что продажу алкогольных напитков в выходные могут запретить. Министерство здравоохранения занимается разработкой проекта Стратегии формирования здорового образа жизни. В документе будут содержаться меры, направленные на борьбу с алкоголизмом.