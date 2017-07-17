Евросоюз расширил санкции по химатакам в Сирии

В список добавлено восемь сирийских высокопоставленных военных и ещё восемь учёных.

Евросоюз добавил ещё 16 человек — граждан Сирии — в список физических лиц, в отношении которых введены санкции в связи с химическими атаками в САР. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте Совета Евросоюза.

Среди новых фигурантов санкционного списка восемь высокопоставленных военных и столько же учёных, которые, по мнению ЕС, причастны к распространению химического оружия в Сирии.

Теперь число физических лиц, в отношении которых действуют эти санкции, увеличилось до 255 человек.