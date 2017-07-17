Хакеры вымогают у владельцев iPhone деньги с помощью песен Рианны

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Хакеры вымогают у владельцев iPhone деньги с помощью песен Рианны

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Жертвам мошенников приходит сообщение о том, что они якобы приобрели альбом певицы в iTunes Store.

Злоумышленники крадут данные банковских карт у пользователей телефонов фирмы Apple, рассылая спам о несуществующей покупке песен Рианны в iTunes Store. Как сообщает компания ESET, в письме предлагается пройти по ссылке для отмены "транзакции". Ничего не подозревающий пользователь попадает на фишинговый сайт, где вводит Apple ID, пароль и другие личные данные, включая имя, телефон, дату рождения и информацию о банковской карте.

После этого информация попадает к мошенникам, а пользователь перенаправляется на настоящий сайт iTunes Store.

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