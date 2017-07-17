Специалисты нашли способ увеличить пенсии россиянам на 10 тысяч

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Специалисты нашли способ увеличить пенсии россиянам на 10 тысяч

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Фото: © РИА Новости/Сергей Венявский

Согласно плану, в ПФ РФ будут направляться средства Фонда национального благосостояния, а также доходы от управления госсобственностью и от её приватизации.

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов направила свой план по совершенствованию пенсионной системы в Минфин, МЭР, ЦБ и ПФР. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на слова исполнительного директора ассоциации Алексея Денисова.

Согласно плану, в Пенсионный фонд РФ должны будут направляться средства Фонда национального благосостояния, а также доходы от управления госсобственностью и от её приватизации. По словам Денисова, если реформу удастся провести, пенсии в стране вырастут на десять тысяч рублей в год.

Он также подчеркнул, что необходимо следить за тем, чтобы эти средства шли на улучшение благосостояния граждан, а не расходовались в рамках бюджета.

Отметим, что в Минфин и МЭР уже начали рассматривать данный план.

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