В России снимут другую "Матильду" с членом Синода РПЦ, Милоновым и Емельяненко

Режиссёр-документалист Сергей Алиев решил создать картину, опровергающую мифы о Николае II.

Съёмки документального фильма под названием "Ложь Матильды" начнутся уже на следующей неделе и пройдут в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Картина уральского режиссёра-документалиста Сергея Алиева выйдет в прокат до официальной премьеры "Матильды" Алексея Учителя и будет призвана развенчать мифы о Николае II и его отношениях с балериной.

По словам Алиева, идея фильма возникла у него всего две недели назад и теперь его съемочная команда вынуждена поторопиться, чтобы закончить монтаж к сентябрю и представить картину на суд зрителей. Режиссёр надеется, что после просмотра его работы, у людей "даже не возникнет желания" идти на фильм Алексея Учителя. А если государственные каналы транслировать "Ложь Матильды" откажутся, то работу Алиева разместят на YouTube.

— Кроме мифа о том, что у императора были отношения с Матильдой Кшесинской, в фильме будут разобраны мифы, которые существуют до сих пор в современном обществе: что царь был кровавый, слабохарактерный. Я сам в это верил, но когда получил доступ к архивам, с удивлением обнаружил, что то, что мне преподавали в вузе и школе, не соответствует действительности. Благодаря Алексею Учителю создался такой информационный повод, чтобы разобраться, где правда, кем являлся Николай II: слабохарактерным тираном или жертвенным святым. Для этого в фильме будут записаны семь историй — по числу мифов. Их будут разбирать доктора и кандидаты исторических наук, — рассказывает режиссёр.

Помимо семи историков в съёмках документальной картины примут участие депутат Госдумы Виталий Милонов, боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко, а также член священного синода РПЦ митрополит Викентий (Морарь).