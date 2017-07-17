Киев передал Белоруссии ноту из-за показа в кинотеатрах трейлера фильма "Крым"

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Киев передал Белоруссии ноту из-за показа в кинотеатрах трейлера фильма "Крым"

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Фото:© РИА Новости/Илья Питалев

Посольство Украины в Минске передало ноту в Министерство иностранных дел Белоруссии в связи с показом трейлера российского фильма "Крым" в минских кинотеатрах. Об этом сообщили в пресс-службе украинской дипмиссии.

Там также проинформировали, что нота была передана в минувшую пятницу — 14 июля. В связи с этим белорусский МИД пока ещё не дал ответа.

Отметим, что на прошлой неделе в кинотеатрах Белоруссии начали показывать трейлер фильма "Крым", который основан на реальных событиях 2014 года. В российский прокат фильм выйдет в конце сентября, а в белорусском должен появиться осенью.

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