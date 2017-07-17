Песков: Российская дипсобственность в США должна быть возвращена без условий

По словам пресс-секретаря президента, этот вопрос однозначно ставился на встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Российская дипломатическая собственность, которая была изъята в США в прошлом году, должна быть возвращена без каких-либо условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что Белый дом хочет получить что-то взамен.

— Должна быть возвращена без условий, потому что де-факто и де-юре происходит нарушение международного права, — сказа Песков.

Он добавил, что этот вопрос "ставился достаточно однозначно" в ходе беседы Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Гамбурге.

Дмитрий Песков выразил надежду, что американские коллеги "проявят политическую волю".