Песков: Российская дипсобственность в США должна быть возвращена без условий

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Песков: Российская дипсобственность в США должна быть возвращена без условий

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

По словам пресс-секретаря президента, этот вопрос однозначно ставился на встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Российская дипломатическая собственность, которая была изъята в США в прошлом году, должна быть возвращена без каких-либо условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что Белый дом хочет получить что-то взамен.

— Должна быть возвращена без условий, потому что де-факто и де-юре происходит нарушение международного права, — сказа Песков.

Он добавил, что этот вопрос "ставился достаточно однозначно" в ходе беседы Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Гамбурге.

Дмитрий Песков выразил надежду, что американские коллеги "проявят политическую волю".

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