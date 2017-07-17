Песков не стал сравнивать встречу Путина в "Сириусе" с прямой линией

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что поездки в центр происходят ежегодно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в пятницу Путин посетит образовательный центр "Сириус" для одарённых детей, чтобы ответить на вопросы школьников страны в прямом эфире.

— В пятницу президент будет в "Сириусе". Он часто посещает этот центр для одарённых детей. Это является его детищем, он стоял у истоков. Это была его идея — основать такой образовательный центр, и он лично держит под контролем и курирует его работу, — рассказал Песков. — Вы знаете, что он общается с детишками "Сириуса" ежегодно. Было и в том году. В этом году более расширенный формат общения. Будет возможность задать вопрос и через соцсети.

Представитель Кремля подчеркнул, что это не прямая линия, а расширение другого формата.

— Речь идёт о совершенствовании формата, его расширении. Но я бы не говорил, что это расширение до прямой линии, это другое мероприятие. Это абсолютно разные форматы, — заявил Песков.

Он ещё раз добавил, что главное в этом визите — общение с воспитанниками "Сириуса".

Напомним, что образовательный центр "Сириус" в городе Сочи был создан образовательным фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе российского лидера Владимира Путина.