Песков призвал рассматривать заявления Кадырова в контексте

Ранее чеченский лидер рассказал о США и возможностях применения ядерного оружия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал недавнее интервью лидера Чечни Рамзана Кадырова американскому телеканалу HBO. По его словам, такие высказывания необходимо рассматривать только в контексте.

— Что касается интервью Кадырова, то, честно говоря, достаточно часто просто из контекста выдирают его слова. Были достаточно жёсткие рассуждения, но их надо рассматривать только в контексте, и, если их рассматривать в контексте, то ничего там из ряда вон выходящего сказано не было, — сказал Песков журналистам.

Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров дал интервью американскому телеканалу HBO, в ходе которого сделал заявление о США и возможностях применения ядерного оружия. В частности, он заявил, что "США для нас — не такое сильное государство, чтобы рассматривать его как врага России".