Песков: Информация о смерти аль-Багдади противоречива

Лидер группировки ИГИЛ мог быть убит во время российского авиаудара, однако эту информацию опровергают Пентагон, Ирак и курды.

В Кремле нет более точных сведений о возможной гибели лидера группировки ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади, чем те, которые были озвучены Минобороны РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Более точных сведений нет. Действительно, информация противоречива, она проверяется, — добавил он.

Ранее представители курдских сил заявили, что аль-Багдади жив и укрывается к югу от Ракки — на территориях, которые частично остаются под контролем боевиков. Сведения о гибели главаря ИГИЛ также опровергают Пентагон и разведка Ирака.

Напомним, ранее иракский телеканал сообщил о смерти аль-Багдади, разместив на своём сайте его посмертные фото. Позже факт ликвидации своего лидера подтвердили и сами боевики.

*Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.