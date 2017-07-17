В Кремле заявили, что знают о ситуации с перекрытием трассы "Дон"

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В Кремле заявили, что знают о ситуации с перекрытием трассы "Дон"

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Участок федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" в Краснодарском крае. Фото: ©РИА Новости/Виталий Тимкив

Однако пресс-секретарь российского лидера отметил, что пока не обладает какой-либо дополнительной информацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что из новостей в курсе о перекрытии трассы "Дон" жителями Геленджика. Однако пока Кремль не располагает информацией по сути произошедшего.

— Мы действительно читали новости о таком перекрытии. Нам известно, что это имело место, но по сути я ничего вам не могу сказать — просто не обладаю информацией, — заявил Песков.

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