В Кремле заявили, что знают о ситуации с перекрытием трассы "Дон"

Однако пресс-секретарь российского лидера отметил, что пока не обладает какой-либо дополнительной информацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что из новостей в курсе о перекрытии трассы "Дон" жителями Геленджика. Однако пока Кремль не располагает информацией по сути произошедшего.

— Мы действительно читали новости о таком перекрытии. Нам известно, что это имело место, но по сути я ничего вам не могу сказать — просто не обладаю информацией, — заявил Песков.