Запретить водить грузовики невысоким людям и другие безумные идеи Минздрава

Ограничить рекламу фастфуда
Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов
В борьбе с ожирением населения, а заодно с другими болезнями предложили запрет демонстрировать всевозможные бургеры, шоколадки, конфетки да даже шаурму — в общем, "продукты с высоким содержанием энергии".
Продлить курильщикам рабочий день
Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов
В январе 2017 года в Минздраве предложили руководителям, в компаниях которых есть сотрудники-курильщики, увеличивать им рабочий день пропорционально времени, потраченному на вредную привычку. На помощь пришёл Минюст, напомнивший про существование Трудового кодекса.
Запретить невысоким людям водить автобусы и грузовики
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
В 2014 году озвучивали идею запретить людям, рост которых полтора метра или меньше, водить автобусы, грузовики, утяжелённые пикапы и даже машины с прицепами.
Запретить продавать сигареты тем, кто родился после 2014 года
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
В начале 2017 года представители Минздрава предложили полностью закрыть доступ к табачной продукции россиянам, родившимся после 2014 года. Даже когда они достигнут совершеннолетия.
Запретить продажу сигарет по ночам
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Такую идею озвучивали в Минздраве летом прошлого года. Хотели запретить продажу табака с 23:00 до 8:00 по аналогии с запретом на продажу алкоголя. Эти меры должны были создать "атмосферу социальной неприемлемости потребления табака", а также позволить тщательнее следить, чтобы сигареты не продавали детям.
Запретить педиатрам приходить домой к пациентам
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Летом 2016 года была озвучена ещё одна радикальная идея — запретить педиатрам ходить по домам пациентов в крупных городах. Главный внештатный педиатр Минздрава РФ академик Александр Баранов тогда объяснял, что родителей и так слишком избаловали. Правда, он предлагал сделать исключение для "особых случаев".
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