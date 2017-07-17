Запретить водить грузовики невысоким людям и другие безумные идеи Минздрава

В Минздраве РФ предложили ограничить продажу алкоголя в выходные дни, так как "нынешних мер по борьбе с алкоголизмом недостаточно". Какие ещё "гениальные" затеи предлагали в ведомстве.

Ограничить рекламу фастфуда Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

В борьбе с ожирением населения, а заодно с другими болезнями предложили запрет демонстрировать всевозможные бургеры, шоколадки, конфетки да даже шаурму — в общем, "продукты с высоким содержанием энергии".

Продлить курильщикам рабочий день Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

В январе 2017 года в Минздраве предложили руководителям, в компаниях которых есть сотрудники-курильщики, увеличивать им рабочий день пропорционально времени, потраченному на вредную привычку. На помощь пришёл Минюст, напомнивший про существование Трудового кодекса.

Запретить невысоким людям водить автобусы и грузовики Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

В 2014 году озвучивали идею запретить людям, рост которых полтора метра или меньше, водить автобусы, грузовики, утяжелённые пикапы и даже машины с прицепами.

Запретить продавать сигареты тем, кто родился после 2014 года Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

В начале 2017 года представители Минздрава предложили полностью закрыть доступ к табачной продукции россиянам, родившимся после 2014 года. Даже когда они достигнут совершеннолетия.

Запретить продажу сигарет по ночам Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Такую идею озвучивали в Минздраве летом прошлого года. Хотели запретить продажу табака с 23:00 до 8:00 по аналогии с запретом на продажу алкоголя. Эти меры должны были создать "атмосферу социальной неприемлемости потребления табака", а также позволить тщательнее следить, чтобы сигареты не продавали детям.

Запретить педиатрам приходить домой к пациентам Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Летом 2016 года была озвучена ещё одна радикальная идея — запретить педиатрам ходить по домам пациентов в крупных городах. Главный внештатный педиатр Минздрава РФ академик Александр Баранов тогда объяснял, что родителей и так слишком избаловали. Правда, он предлагал сделать исключение для "особых случаев".