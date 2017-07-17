На Украине начали травлю водителей и клиентов "Яндекса. Такси"

Молодые люди вызывают машину, а потом заявляют водителю, что он нарушает закон о санкциях.

На Украине активисты объявили о начале акции против российского сервиса "Яндекс. Такси". Как сообщает местное издание "Вести", о старте кампании заявил известный волонтёр Роман Доник.

Суть акции проста: при помощи приложения вызывают машину — партнёра "Яндекса. Такси". По прибытии водителя ему говорят, что его сотрудничество с агрегатом якобы противоречит указу президента о санкциях против российских компаний. Активисты даже пытаются привлечь полицию.

По словам Доника, один из водителей проникся идеей борьбы с "Яндексом" и передал активистам электронную базу пассажиров.

— Сейчас устанавливают личности тех, кто катался на "Яндексе. Такси". Разрабатывается формат, при котором, возможно, все пользующиеся "Яндексом. Такси" будут попадать в базу "Миротворца, — сказал активист.

Как отмечается, в Киеве приложением "Яндекс. Такси" можно пользоваться через VPN, а в Днепре (бывшем Днепропетровске) и вовсе без него.

Напомним, решение Совета нацбезопасности и обороны о блокировке социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" и санкциях против компаний Mail.ru и "Яндекс" Порошенко утвердил 16 мая. Это вызвало волну протеста как на самой Украине, так и за рубежом.