Слепой студент вернул зрение с помощью "говорящих" очков

Теперь 23-летний Ли Хардинг из Англии снова может читать свои любимые спортивные новости.

23-летний студент из английского города Джарроу Ли Хардинг родился с редким генетическим заболеванием, которое медленно лишило его зрения. Недавно одна коммерческая компания сделала Хардингу особенный подарок — "говорящие" очки, вернувшие ему зрение. Камера, установленная в устройстве, выполняет роль глаз молодого человека — позволяет ему распознавать лица и снова начать читать, пишет The Mirror.

Благодаря очкам Ли может различать важные предметы, такие как лекарства и кремы. Также теперь к молодому человеку — большому поклоннику спорта — вернулась возможность читать любимые новости в газете.