Прокурор просит 4 года колонии для обвиняемого в экстремизме журналиста РБК

Прения сторон по данному делу состоялись сегодня в здании Тверского суда в Москве.

Гособвинение просит четыре года заключения в колонии общего режима для журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемого в экстремизме. Об этом прокурор сказала в Тверском суде Москвы, где прошли прения сторон.

— Прошу признать Соколова виновным и назначить наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима, — сказала прокурор.

Она также попросила приговорить в рамках дела публициста Юрия Мухина к четырём годам и шести месяцам колонии, а активиста Кирилла Барабаша и Валерия Парфенова — к четырём годам колонии общего режима.

По мнению прокурора, все фигуранты, оставаясь на свободе, будут представлять опасность. Отметим, что все подозреваемые отрицают обвинения в свой адрес.

Напомним, как считает следствие, обвиняемые участвовали в деятельности запрещенной на территории России организации "Армия воли народа", признанной Мосгорсудом в 2010 году экстремистской. Впоследствии её переименовали в инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть".