Дело о контрабанде сала, "фаршированного" марихуаной, ушло в суд

40-летнего наркокурьера задержали в аэропорту Сабетта 21 июня. За попытку ввоза запрещённых веществ ему грозит от трёх до семи лет лишения свободы.

Следователи Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте передали в суд уголовное дело в отношении уроженца Волгоградской области, который пытался ввезти на территорию ЯНАО марихуану, спрятанную внутри кусков сала.

Злоумышленник был задержан в аэропорту Сабетта (расположен в одноимённом вахтовом посёлке в ЯНАО) 21 июня. При проведении досмотра в его дорожной сумке были обнаружены два куска сала, внутри которых были спрятаны четыре пакетика с марихуаной общим весом 340 граммов.

— В настоящее время следователями собрано достаточно доказательств, изобличающих подозреваемого в совершении преступления, в результате чего все материалы направлены в суд Ямальского района для рассмотрения по существу, — сообщили в ведомстве.