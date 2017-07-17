"Джебхат ан-нусра" попыталась ударить из миномётов по Посольству РФ в Дамаске

Боевики террористических организаций "Хейат тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-нусра"*) и "Фейлак ар-Рахман" накануне в Дамаске попытались совершить миномётный обстрел Посольства России. Снаряды не попали в диппредставительство. Жертв и разрушений нет.

— Два миномётных снаряда, выпущенные, предположительно, из контролируемого террористами "Хейат тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-аусра") и "Фейлак ар-Рахман" столичного района Джобар, разорвались недалеко от внешнего периметра загранучреждения, — говорится на сайте дипведомства.

В МИД РФ решительно осудили действия террористов против российского представительства и мирных кварталов Дамаска.

— Вновь призываем международное сообщество к объединению усилий на универсальной международно-правовой основе для скорейшего искоренения опасного очага терроризма в Сирии и в регионе в целом, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.