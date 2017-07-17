В Петербурге работники офиса просят опознать грабителей, укравших тую и ель

Деревья были буквально выкорчеваны с корнем. Кражи произошли минувшей ночью с часовым интервалом.

В Санкт-Петербурге сотрудники местного оператора связи "Инфо-лан" просят найти двоих неизвестных, укравших тую и голубую ель у главного офиса компании. Кражу запечатлели камеры наблюдения. На кадрах видно, как вначале один из молодых людей подходит к туе и всего за несколько секунд вырывает дерево с корнем, после чего скрывается. А вот второму воришке пришлось повозиться — парень долго тянет ель из земли. Когда ему наконец удаётся выкорчевать корень, он уходит, оставив за собой большой след из земли.

Сообщается, что кражи произошли в ночь с 16 на 17 июля. Между ними был примерно часовой промежуток.