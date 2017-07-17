Москвичка обвинила врачей в рождении ребёнка с синдромом Дауна

Женщина отказалась от малыша, чтобы не травмировать своего первенца. Теперь она намерена судиться с медиками.

39-летняя жительница Москвы Наталья обвиняет врачей в рождении ребёнка с синдромом Дауна. Как сообщает паблик Mash, женщина выполняла все предписания медиков и состояла на учёте в поликлинике. Беременность протекала без осложнений, однако гинеколог забыла назначить ей анализ на патологию плода.

После рождения малыша с синдромом Дауна Наталья подумала, что ребёнок может быть не её.

— У неё возникло сомнение, а может быть, этот ребёнок не наш, бывает же такое, когда наплыв большой. Мы сделали генетическую экспертизу на отцовство, которая подтвердила, что ребёнок наш, — рассказывает бабушка ребёнка Светлана.

В итоге мать отказалась от ребёнка из-за болезни.

— Решение было принято родителями, чтобы меньше травмировать старшего ребёнка, — добавила бабушка.

Семья уже обратилась в адвокату и намерена подавать в суд на врача.