Пушков: Нужно менять правила игры, иначе США так и будут тянуть резину

Чтобы вернуть российскую дипсобственность, сенатор предлагает изменить подход с корректно-юридического на жёстко-политический.

Переговоры о судьбе отобранной российской дипсобственности между замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и замгоссекретаря США Томасом Шенноном являются той последней чертой, после которой Россия наконец должна будет выставить Вашингтону свои условия. Так считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По мнению сенатора, шанс решить вопрос с дипсобственностью во время переговоров в Вашингтоне, к сожалению, очень мал, поэтому России придётся реализовать зеркальные меры, о которых так много говорят.

— Если США пошли по пути выставления условия, то, я считаю, мы должны играть в ту же самую игру. Мы должны сказать, что в случае если вы до такого-то срока обязуетесь вернуть нашу собственность без выставления каких-то условий, то мы не будем арестовывать американскую собственность в России, — заявил в эфире Лайфа Пушков. — А у нас есть и американские здания, и склады, и дача американского посла, в конце концов.

После того как указанные объекты будут изъяты из пользования американской дипломатической миссии, сенатор предлагает выдвинуть Вашингтону требования для их возвращения.

— Они о Сирии там говорят? Ну а мы скажем, пока США не изменят свою позицию по Украине, мы им не вернём эти здания, — предлагает он.

По словам Пушкова, действия США уже перешли грань дипломатического и юридического абсурда, но в том случае если мы будем играть по правилам, а они продолжать действовать без правил, проиграем в результате мы.

— Нужно менять правила игры, иначе США продолжат тянуть резину, — рассуждает политик.

Добавим, сегодня, 17 июля, в США пройдёт второй раунд консультаций Рябкова и Шеннона, на котором стороны обсудят в том числе и вопрос с дипсобственностью. Однако в Белом доме уже признались, что не намерены возвращать российскую дипломатическую собственность без получения "чего-то взамен".

Позиция Кремля в этой ситуации тоже крайне принципиальна: российская собственность в США должна быть возвращена безо всяких условий.