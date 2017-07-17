В немецком Шорндорфе мигранты спровоцировали беспорядки на народных гуляниях

Сотни хулиганов ходили по городу группами по 30–50 человек, часть из них была вооружена ножами.

В немецком Шорндорфе (федеральная земля Баден-Вюртемберг) подростки, среди которых большинство — беженцы и мигранты, спровоцировали беспорядки на народных гуляниях в воскресенье. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на местную полицию.

Около тысячи молодых людей агрессивно вели себя, передвигаясь по городу группами по 30–50 человек. У некоторых были при себе ножи. Ситуация дошла до стычки с полицейскими. В результате несколько человек получили телесные повреждения.

Отмечается, что множество из участников потасовки были пьяны.

Помимо этого, обер-бургомистр Шорндорфа Маттиас Клопфер заявил изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что за пятницу и субботу было зафиксировано три случая сексуальных домогательств, добавив, что в городе живёт семь сотен беженцев. Под подозрением находятся выходцы из Афганистана и Ирака.