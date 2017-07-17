ФСИН попросила продлить испытательный срок Навальному ещё на год

Федеральная служба исполнения наказаний просит суд продлить на год испытательный срок условно осуждённому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В целях предупреждения совершения со стороны Навального А. А. повторных правонарушений уголовно-исполнительной инспекцией Москвы в суд направлено представление о продлении Навальному А. А. испытательного срока на один год, — уточняется в сообщении ФСИН.

Также в пресс-службе отметили, что 12 июня Навальный совершил правонарушение, за которое ему назначили административный арест на 25 суток. В связи с этим ФСИН вынесла Навальному предупреждение о возможности отмены условного осуждения.

Ранее сообщалось о том, что ФСИН попросила заменить условный срок Навальному на реальный. Однако позже в ведомстве эту информацию опровергли.