Известная актриса Мария Аронова попала в больницу в Москве

Сегодня в одну из лучших московских клиник обратилась 45-летняя известная актриса Мария Аронова. Она пожаловалась на боль.

Врачи назначили обследование. Актриса находится в стационаре. Однако сама Мария Аронова заявила, что лишь проходит ежегодное обследование.

— Я в отпуске и прохожу ежегодное обследование, чтобы в следующем театральном сезоне радовать зрителей, — сказала она Лайфу.

Мария Аронова — народная артистка Российской Федерации. Она снялась в более 50 российских фильмах и сериалах. Среди них "Батальонъ", "Солдаты", "Деффчонки", "Восьмидесятые".