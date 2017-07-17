Известная актриса Мария Аронова попала в больницу в Москве

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Известная актриса Мария Аронова попала в больницу в Москве

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Мария Аронова. Фото: ©РИА Новости/Игорь Руссак

Сегодня в одну из лучших московских клиник обратилась 45-летняя известная актриса Мария Аронова. Она пожаловалась на боль.

Врачи назначили обследование. Актриса находится в стационаре. Однако сама Мария Аронова заявила, что лишь проходит ежегодное обследование.

— Я в отпуске и прохожу ежегодное обследование, чтобы в следующем театральном сезоне радовать зрителей, — сказала она Лайфу.

Мария Аронова — народная артистка Российской Федерации. Она снялась в более 50 российских фильмах и сериалах. Среди них "Батальонъ", "Солдаты", "Деффчонки", "Восьмидесятые".

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