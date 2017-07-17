ФАС потребовала от сотовых операторов отменить внутрироссийский роуминг

По мнению сотрудников антимонопольной службы, "большая четвёрка" нарушает п. 6 ч. 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции".

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения в тарифных планах "большой четвёрки" сотовых операторов ("Вымпелком", МТС, "Мегафон" и "Т2 мобайл") и потребовала отменить роуминг по РФ.

— Чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и в поездках.

После анализа ценовых предложений, а также условий технической организации оказания услуг связи ФАС России установила, что эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы, — говорится в официальном сообщении на сайте ФАС.

На выполнение предписания сотовым операторам выделено 14 дней. А за 10 дней до изменений операторы обязаны предупредить своих абонентов.