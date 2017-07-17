ФАС потребовала от сотовых операторов отменить внутрироссийский роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения в тарифных планах "большой четвёрки" сотовых операторов ("Вымпелком", МТС, "Мегафон" и "Т2 мобайл") и потребовала отменить роуминг по РФ.
— Чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и в поездках.
После анализа ценовых предложений, а также условий технической организации оказания услуг связи ФАС России установила, что эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы, — говорится в официальном сообщении на сайте ФАС.
На выполнение предписания сотовым операторам выделено 14 дней. А за 10 дней до изменений операторы обязаны предупредить своих абонентов.
- Популярные
- По времени