Лавров обвинил США в грабеже средь бела дня из-за отъёма дипсобственности

Российский министр уверен, что приличные и воспитанные люди таким образом не поступают.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает грабежом решение США отобрать российскую дипломатическую собственность.

— Что касается сути того, что вы процитировали, если это так, то это грабёж средь бела дня. Бандиты какие-то с большой дороги, получается, комментируют эту ситуацию, — сказал он в ответ на сообщения СМИ о том, что Белый дом готов вернуть собственность лишь получив что-то в обмен.

— Как это так: отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы её вернуть, действуют по принципу "что моё — то моё, что твоё — то поделим?" — возмутился Сергей Лавров, отметив, что так не ведут себя люди приличные и воспитанные.

По мнению Лаврова, в администрации Трампа есть здравомыслящие люди, которые понимают, что высылка 35 дипломатов с семьями была попыткой разрушить отношения США и России.

Напомним, дипломаты были высланы в декабре 2016 года администрацией президента Барака Обамы. Также были закрыты две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ к ним был запрещён. Ответных мер РФ пока не приняла.