Интернет-знакомство закончилось для москвички захватом в заложники

Интернет-знакомство для москвички закончилось захватом в заложники и изнасилованием. Об этом сообщает паблик Mash.

Настя Д. познакомилась с мужчиной в Интернете. Он пригласил её к себе домой. Девушка приехала в квартиру на бульваре Яна Райниса, но вместо свидания она попала в заложники. Дмитрий П. связал девушку и начал угрожать ей пистолетом и гранатой.

Виртуальный друг несколько часов насиловал девушку. Насте удалось отправить СМС подруге с призывом о помощи. Приехавшая полиция освободила заложницу. В результате у преступника нашли самодельное взрывное устройство в корпусе гранаты.