KIA объявила российские цены на новый Rio

Новинка предлагается в пяти комплектациях: Classic, Classic Аудио, Comfort, Luxe, Prestige и Premium. Продажи стартуют уже через две недели — 1 августа.

Самая бюджетная версия — Classic — обойдётся в 669 900 рублей. За эти деньги покупатель получит авто с 1,4-литровым двигателем, а также механической коробкой передач, кондиционером, тканевой отделкой сидений и аудиоподготовку с четырьмя динамиками.

В комплектации Classic Audio за 704 900 рублей дополнительно предусмотрен подогрев передних сидений, штатным головным устройством с радиоприёмником, а ещё входами USB и AUX.

В комплектации Comfort за 729 900 рублей покупатель получит подогрев руля, ключ с дистанционным управлением, функцию автоматического запирания дверей при движении, задние электростеклоподъёмники и кнопки управления аудиосистемой на руле.

Комплектация Luxe обойдётся в 779 900 рублей с механической коробкой передач и 819 900 рублей — с автоматической. Автомобиль оснащается противотуманными фарами, светодиодными дневными ходовыми огнями и системой климат-контроля.

Новый Rio в комплектации Prestige обойдётся в 899 900 рублей. В цену включены боковые подушки и шторки безопасности, задние дисковые тормоза и электрообогрев лобового стекла.

Ну а самая топовая версия Rio стоит 989 900 рублей. В таком автомобиле сиденья будут отделаны искусственной кожей. Новинка оснащается системой бесключевого доступа Smart Key с пуском и остановкой двигателя, а также системой автоматического открывания багажника.

Комплектации Prestige и Premium доступны только для Rio со 123-сильным мотором и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, в России было продано 530 тысяч автомобилей Rio третьего поколения. Корейцы надеются повторить свой успех.