Автомобильная часть Крымского моста готова на 75%

По словам министра транспорта Максима Соколова, на сегодняшний день уже выполнено примерно 55% от общего объёма работ.

Автомобильная часть моста через Керченский пролив готова на 75%. Об этом сообщил министр транспорта России Максим Соколов. Также он подчеркнул, что на данный момент строительство идёт по графику. На сегодняшний день уже выполнено примерно 55% от общего объёма работ.

— Если говорить об автомобильном мосте, о том переходе, который начнёт свою работу уже в следующем году, то здесь объём выполнения работ ещё выше — он находится в пределах 75%, — сказал Соколов.

Более того, по словам начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Романа Новикова, работы по строительству автодорожной части моста ведутся с опережением графика. В частности, по его словам, осталось погрузить всего 35 свай, что составляет 1%, и произвести работы по сооружению 40 опор, что составляет менее 15% от общего объёма автодорожной части работ.

Он добавил также, что мостовое полотно на данный момент уже готово практически на 10 километрах из 19 протяжения автодорожной части.