Литва выдаст США своего гражданина, подозреваемого в кибермошенничестве

Теперь мужчине, который обманным путём заполучил около $100 млн, грозит до 20 лет тюрьмы.

Гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас, подозреваемый США в крупном кибермошенничестве, будет выдан американской стороне. Об этом сообщили в пресс-службе Вильнюсского окружного суда.

Римашаускаса обвиняют в том, что он, выступая от имени находящейся в одной из стран Азии компании — производителя компьютерного оборудования, обманул менеджеров американских корпораций (по данным некоторых СМИ, речь идёт о Google и Facebook), попросив перевести ему в общей сложности около $100 млн.

Отметим, что подозреваемый зарегистрировал в Латвии фирму с таким же названием, что и у азиатского производителя компьютеров, который поставлял свою продукцию в Америку.

В США обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы.