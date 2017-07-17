Литва выдаст США своего гражданина, подозреваемого в кибермошенничестве

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Литва выдаст США своего гражданина, подозреваемого в кибермошенничестве

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Теперь мужчине, который обманным путём заполучил около $100 млн, грозит до 20 лет тюрьмы.

Гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас, подозреваемый США в крупном кибермошенничестве, будет выдан американской стороне. Об этом сообщили в пресс-службе Вильнюсского окружного суда.

Римашаускаса обвиняют в том, что он, выступая от имени находящейся в одной из стран Азии компании — производителя компьютерного оборудования, обманул менеджеров американских корпораций (по данным некоторых СМИ, речь идёт о Google и Facebook), попросив перевести ему в общей сложности около $100 млн.

Отметим, что подозреваемый зарегистрировал в Латвии фирму с таким же названием, что и у азиатского производителя компьютеров, который поставлял свою продукцию в Америку.

В США обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы.

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