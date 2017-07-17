В Санкт-Петербурге инвалидов поселили в дом на болоте

В Санкт-Петербурге сдали социальный дом для инвалидов и многодетных семей, забыв при этом обустроить необходимую инфраструктуру. Дом стоит практически на болоте, передаёт паблик Mash.
Как сообщает паблик, сейчас инвалиды вынуждены добираться до дома через пустырь, мусор и стройку. Дорога до поликлиники также занимает у местных жителей по несколько часов. В отписках чиновники клятвенно заверяют: всё будет, но сроки постоянно отодвигают.
— Вы должны предоставить магазины, школы дороги — всю инфраструктуру, чтобы мы не ощущали себя обездоленными, — возмущаются жители дома.
- Популярные
- По времени