В Санкт-Петербурге инвалидов поселили в дом на болоте

Чиновники забыли обустроить всю необходимую инфраструктуру. Местные жители считают себя изгоями.

В Санкт-Петербурге сдали социальный дом для инвалидов и многодетных семей, забыв при этом обустроить необходимую инфраструктуру. Дом стоит практически на болоте, передаёт паблик Mash.

Как сообщает паблик, сейчас инвалиды вынуждены добираться до дома через пустырь, мусор и стройку. Дорога до поликлиники также занимает у местных жителей по несколько часов. В отписках чиновники клятвенно заверяют: всё будет, но сроки постоянно отодвигают.

— Вы должны предоставить магазины, школы дороги — всю инфраструктуру, чтобы мы не ощущали себя обездоленными, — возмущаются жители дома.