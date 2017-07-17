Одноногий сёрфер спас девочку от огромной акулы

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Одноногий сёрфер спас девочку от огромной акулы

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Мужчина подплыл к школьнице и велел направляться к берегу, не обращая внимания на хищную рыбу.

В Южно-Африканской Республике одноногий сёрфер Жан-Поль Водри оказался в нужном месте в нужное время и спас жизнь 13-летней девочке Зои Стейн, на которую напала большая белая акула.

Как сообщает The Telegraph, это случилось в районе южноафриканского города Ист-Лондон. Девочка занималась сёрфингом, когда на неё в 75 метрах от берега набросилась хищная рыба. Зоя в это время сидела на доске, свесив ноги.

<p>Место укуса акулы. Фото: Facebook</p>

Трёхметровая акула схватила доску и сбросила с неё девочку. Её крики услышали другие сёрферы. Находящийся неподалёку Жан-Поль Водри приблизился и сказал не думать об акуле, а плыть к берегу.

<p>&#34;Жертва&#34; нападения Зоя Стейн. Фото: Facebook</p>

Мужчина считает, что девочку спасло то, что она не двигалась, когда сидела на доске. Иначе акула укусила бы именно то место, где была нога или рука девочки.

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