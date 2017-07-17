"Грабёж средь бела дня" и ещё 10 крылатых фраз Лаврова о политиках США

Я не понимаю, откуда эта дама может знать, что я люблю, что не люблю, — мы с ней не знакомы
Сергей Лавров в ответ на заявление официального представителя Госдепа Хизер Науэрт о том, что он любит забегать вперёд
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Грабёж средь бела дня. Как это так: отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным документом, а чтобы её вернуть, действовать по принципу "что моё — то моё, что твоё — то поделим?"
Сергей Лавров о заявлениях США, "готовых" вернуть дипсобственность РФ "только полуив что-то взамен".
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
США в попытке переиграть результаты выборов раскручивают антироссийскую вакханалию без единого факта
Сергей Лавров об антироссийской кампании в США
Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев
Я не медицинский эксперт, что я буду на каждый чих отвечать
Сергей Лавров о санкциях США в отношении РФ
Фото:© РИА Новости/ Евгения Новоженина
Нам, конечно, лестно, что нас преподносят как страну, которая может вершить судьбы мира
Сергей Лавров о "вмешательстве РФ" в американские выборы
Фото: © REUTERS/Yuri Gripas
За один присест всех проблем не решим
Сергей Лавров об отношениях РФ и США
Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев
Президент США и госсекретарь — это люди дела
Сергей Лавров о Дональде Трампе и его администрации
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Не считаю, что мы с США на непреодолимом расстоянии
Сергей Лавров о двусторонних отношениях
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Диалог России и США свободен от идеологизированности
Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
Россию обвиняют во всех смертных грехах
Сергей Лавров о русофобии в США
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
Россия открыта к сотрудничеству и ожидает взаимности от США
Сергей Лавров об отношениях двух стран
Фото: ©РИА Новости/Тигран Меграбян
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