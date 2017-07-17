"Грабёж средь бела дня" и ещё 10 крылатых фраз Лаврова о политиках США

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"Грабёж средь бела дня" и ещё 10 крылатых фраз Лаврова о политиках США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию с арестом российской дипсобственности в США грабежом средь бела дня. Впрочем, глава МИД ещё и не то говорил об американцах и их затеях.

Я не понимаю, откуда эта дама может знать, что я люблю, что не люблю, — мы с ней не знакомы

Сергей Лавров в ответ на заявление официального представителя Госдепа Хизер Науэрт о том, что он любит забегать вперёд

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Грабёж средь бела дня. Как это так: отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным документом, а чтобы её вернуть, действовать по принципу "что моё — то моё, что твоё — то поделим?"

Сергей Лавров о заявлениях США, "готовых" вернуть дипсобственность РФ "только полуив что-то взамен".

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

США в попытке переиграть результаты выборов раскручивают антироссийскую вакханалию без единого факта

Сергей Лавров об антироссийской кампании в США

Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Я не медицинский эксперт, что я буду на каждый чих отвечать

Сергей Лавров о санкциях США в отношении РФ

Фото:© РИА Новости/ Евгения Новоженина

Нам, конечно, лестно, что нас преподносят как страну, которая может вершить судьбы мира

Сергей Лавров о "вмешательстве РФ" в американские выборы

Фото: © REUTERS/Yuri Gripas

За один присест всех проблем не решим

Сергей Лавров об отношениях РФ и США

Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент США и госсекретарь — это люди дела

Сергей Лавров о Дональде Трампе и его администрации

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Не считаю, что мы с США на непреодолимом расстоянии

Сергей Лавров о двусторонних отношениях

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Диалог России и США свободен от идеологизированности

Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Россию обвиняют во всех смертных грехах

Сергей Лавров о русофобии в США

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Россия открыта к сотрудничеству и ожидает взаимности от США

Сергей Лавров об отношениях двух стран

Фото: ©РИА Новости/Тигран Меграбян

Автор:
Алена Шаповалова
АШ
Алена Шаповалова
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