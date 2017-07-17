Авада кедавра. Гарри Поттер помог жертве вооружённого ограбления

Звезда "Гарри Поттера" Дэниэл Рэдклифф стал свидетелем ограбления в Лондоне. Как сообщает издание Daily Mail, двое преступников порезали 50-летнему туристу лицо и отобрали у него сумку Louis Vuitton. Актёр бросился мужчине на помощь, после чего грабители попытались скрыться с места преступления на мопеде.
Другой свидетель попытался догнать преступников на автомобиле, но те ушли от преследования, проскочив на красный свет.
Полиция и прохожие были приятно удивлены готовностью помочь со стороны Рэдклиффа. Пока грабители не пойманы, расследование дела продолжается.
Со стороны звезды "Гарри Поттера" комментариев не поступало.
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