Авада кедавра. Гарри Поттер помог жертве вооружённого ограбления

Сыгравший известного волшебника Дэниэл Рэдклифф показал, что способен на героические поступки и в реальной жизни.

Звезда "Гарри Поттера" Дэниэл Рэдклифф стал свидетелем ограбления в Лондоне. Как сообщает издание Daily Mail, двое преступников порезали 50-летнему туристу лицо и отобрали у него сумку Louis Vuitton. Актёр бросился мужчине на помощь, после чего грабители попытались скрыться с места преступления на мопеде.

Другой свидетель попытался догнать преступников на автомобиле, но те ушли от преследования, проскочив на красный свет.

Полиция и прохожие были приятно удивлены готовностью помочь со стороны Рэдклиффа. Пока грабители не пойманы, расследование дела продолжается.

Со стороны звезды "Гарри Поттера" комментариев не поступало.