Партнёров Милонова всё меньше: Емельяненко не будет в фильме "Ложь Матильды"

Как заявила менеджер Фёдора Емельяненко Юлия Куклина, российский боец и президент Союза ММА России не планирует сниматься в фильме Сергея Алиева.

Как рассказала Куклина интернет-порталу "360", с Емельяненко никто в связи с участием в картине не разговаривал, а у него самого таких планов не было. Таким образом, "информация об участии Фёдора в съёмках — ложная".

Ранее сообщалось, что уральский документалист Сергей Алиев запланировал в своей ленте в качестве актёров ангажировать не только Емельяненко, но и депутата Госдумы от "Единой Россиии" Виталия Милонова и члена Священного синода РПЦ митрополита Викентия (Мораря).

Фильм задумывается как ответ на ещё не вышедшую в прокат картину Алексея Учителя "Матильда", в которой рассказывается об отношениях цесаревича Николая (будущего царя Николая II) с балериной Матильдой Кшесинской. По словам Алиева, его работа увидит свет в сентябре.