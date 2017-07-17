В Черногории около 100 туристов эвакуировали из-за пожаров

Около ста туристов эвакуировали с побережья Черногории из-за бушующих на Балканах пожаров. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что на полуострове Луштица из-за сильных ветров и отсутствия дождей огонь полыхает возле домов и зон кемпинга. По словам местных властей, для эвакуации людей был задействован флот.

По данным Associated Press, сильные пожары полыхают и на побережье Адриатического моря в Хорватии, где сгорели десятки гектаров кустарников и сосновых лесов.