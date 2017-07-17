Крупнейшие банки выходят из Ассоциации российских банков

В качестве причины банки указывают неудовлетворительную работу президента ассоциации Гарегина Тосуняна.

В ряде крупнейших банков заявили о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ). Среди них Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, "Альфа-банк", "Газпромбанк", Россельхозбанк, ФК "Открытие" и "Бинбанк". В совместном релизе банки объясняют это решение тем, что эффективность работы ассоциации неуклонно снижается — во многом, по их мнению, из-за "неудовлетворительной работы руководства".

— Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, — говорится в сообщении.

Также в релизе сообщается, что зачастую кредитные организации не привлекаются к подготовке важнейших документов, определяющих направления деятельности ассоциации.

Теперь банки намерены искать новые формы взаимодействия с Центробанком и госорганами. Не исключается и создание нового профессионального объединения.

Также "Ведомости" сообщали, что банки готовят обращение к президенту ассоциации Гарегину Тосуняну с требованием об отставке.