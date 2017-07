Мусульманка написала первый в мире "халяльный секс-гид"

Электронную версию книги можно купить на "Амазоне" за 12 долларов. Автор пишет под псевдонимом Умм Муладхат.

На прошлой неделе в продаже появилось первое в мире пособие по сексу для мусульманок под названием "Мусульманское секс-руководство: Халяльный гид к великолепному сексу" (The Muslimah Sex Manual: A Halal Guide to Mind Blowing Sex). Об этом пишет британское издание The Guardian.

Автором книги является мусульманка, решившая остаться анонимной. 54-страничное секс-руководство опубликовано под псевдонимом Умм Муладхат.

В "халяльном секс-гиде" даются подробные советы по поводу, например, поз для занятия любовью. Автор подчёркивает, что сексом положено заниматься только со своим мужем. Несмотря на это, её уже обвинили в излишней распущенности.

Умм Муладхат считает, что жена имеет право на сексуальное удовлетворение со стороны мужа.

— Одна женщина сказала, что это не нужно, что девушки всё узнают от своих матерей. Я сомневаюсь, что какая-то мать говорит так же подробно, как и я, — заявила автор секс-руководства.

Часть мусульманок поддержала Умм Муладхат. В их числе председатель Сети мусульманских женщин Великобритании Шайста Гохир.

Книга доступна на английском языке в интернет-магазине "Амазон" и стоит 12 долларов.