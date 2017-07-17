Поклонская насчитала 40 тысяч оскорблённых фильмом "Матильда"

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Поклонская насчитала 40 тысяч оскорблённых фильмом "Матильда"

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Фото: ©РИА Новости/Павел Лисицын

По её словам, она не может не замечать массовых обращений к ней в том числе и в социальных сетях.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что до 40 тысяч человек выросло число тех, кто в России и других странах заявляет об оскорблении их чувств фильмом "Матильда".

— На сегодняшний день уже более 40 тысяч человек обратились с тем, что указанный фильм оскорбляет религиозные чувства, — сказала Поклонская в Екатеринбурге, где она приняла участие в крестном ходе в годовщину убийства царской семьи Романовых.

Напомним, фильм режиссёра Алексея Учителя "Матильда" посвящён отношениям Николая II c балериной Матильдой Кшесинской. Премьера состоится 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Сам Учитель считает удивительным то, что Поклонская выступает против картины, хотя её ещё даже не видела.

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