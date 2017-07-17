Порошенко обещал помочь присоединить Приднестровье к Молдавии

Об этом глава государства сказал сегодня во время беседы с премьер-министром страны.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что готов максимально содействовать восстановлению территориальной целостности Молдавии. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере" после встречи с премьер-министром страны Павлом Филипом.

Україна готова максимально сприяти відновленню територіальної цілісності Республіки Молдова pic.twitter.com/hcg6cz0Bml — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 июля 2017 г.

В ходе встречи украинский лидер подчеркнул: он будет делать всё для того, чтобы "восстановить то, что 25 лет тому назад было спровоцировано и имеет такие тяжёлые последствия для сотен тысяч людей, которые сегодня проживают в Приднестровье".

Отметим, что Украина — одна из стран — участников переговорного процесса по урегулированию ситуации вокруг Приднестровской Молдавской Республики, которая провозгласила свою независимость в 1990 году.