Порошенко обещал помочь присоединить Приднестровье к Молдавии

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Порошенко обещал помочь присоединить Приднестровье к Молдавии

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Об этом глава государства сказал сегодня во время беседы с премьер-министром страны.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что готов максимально содействовать восстановлению территориальной целостности Молдавии. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере" после встречи с премьер-министром страны Павлом Филипом.

В ходе встречи украинский лидер подчеркнул: он будет делать всё для того, чтобы "восстановить то, что 25 лет тому назад было спровоцировано и имеет такие тяжёлые последствия для сотен тысяч людей, которые сегодня проживают в Приднестровье".

Отметим, что Украина — одна из стран — участников переговорного процесса по урегулированию ситуации вокруг Приднестровской Молдавской Республики, которая провозгласила свою независимость в 1990 году.

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